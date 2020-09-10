"Кто друг, а кто пакостит исподтишка". В Госдуме оценили опасения Украины об интеграции России и Белоруссии

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского посла в Минске Игоря Кизима об опасениях Незалежной в отношении интеграции России и Белоруссии. Парламентарий заявил, что Москва не должна отчитываться о своих взаимоотношениях с союзниками.

— В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях, — сказал Бальбек в интервью РИА "Новости".

Депутат добавил, что события в Белоруссии продемонстрировали, "кто друг, а кто пакостит исподтишка". Кроме того, по его мнению, действия Украины, в частности отзыв посла из Минска и резкая критика властей, направлены на то, чтобы угодить "еврохозяевам".