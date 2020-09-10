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"Кто друг, а кто пакостит исподтишка". В Госдуме оценили опасения Украины об интеграции России и Белоруссии

По словам депутата, Киев осуждает белорусские власти, чтобы понравиться "еврохозяевам".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского посла в Минске Игоря Кизима об опасениях Незалежной в отношении интеграции России и Белоруссии. Парламентарий заявил, что Москва не должна отчитываться о своих взаимоотношениях с союзниками.

Власти Украины обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

По мнению представителя Киева в Минске, сближение двух стран уже началось.

В отличие от официального Киева, президент Белоруссии не позволяет себе оскорблений в адрес российской нации, нашей культуры и никогда не сомневался в том, что мы союзники во всех отношениях, сказал Бальбек в интервью РИА "Новости".

Депутат добавил, что события в Белоруссии продемонстрировали, "кто друг, а кто пакостит исподтишка". Кроме того, по его мнению, действия Украины, в частности отзыв посла из Минска и резкая критика властей, направлены на то, чтобы угодить "еврохозяевам".

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии.

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