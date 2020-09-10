Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на предвыборные штабы Трампа и Байдена

Американская корпорация Microsoft заявила, что российские, китайские и иранские хакеры причастны к кибератакам на лица и организации, имеющие отношения к предстоящим выборам президента США. Об этом сообщается в блоге компании.
Утверждается, что та же российская хакерская группа, которая была определена Генеральной прокуратурой США как ответственная за атаки на президентскую кампанию демократов в 2016 году, недавно атаковала национальные и государственные партии США, а также консультантов, работающих на республиканцев и демократов. Microsoft отмечает, что тактика злоумышленников изменилась и включает, вероятно, автоматические вторжения методом "грубой силы".
США ввели санкции против троих россиян из-за "вмешательства в выборы"В чёрный список попал и украинский депутат, опубликовавший записи переговоров Байдена и Керри с Порошенко.
Всего речь идёт о более 200 организациях. В отчёте говорится, что за атаками стоит хакерская группировка Strontium, известная как Fancy Bear. При этом Microsoft не уточнила число организаций, "ставших мишенью" китайских и иранских хакеров.
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