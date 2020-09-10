Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Жителям столицы не стоит ждать бабьего лета в этом году, заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, метеорологическое лето в Москве закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней, хотя в среднем оно длится 88 дней и прекращается уже 23 августа. В этот период температура воздуха была выше 15 градусов.
— Ушедшее лето в среднем было теплее на 1,3 градуса, чем обычно. Вопреки нашим ожиданиям наступившая осень не подарит бабье лето, — добавила Позднякова в интервью "Российской газете".
Гидрометцентр: 2020 год может стать самым жарким в историиВильфанд отметил, что летом на всей территории страны температура была выше нормы.
Метеорологи объясняют это тем, что холодные циклоны не дают пройти тёплому воздуху Азорского антициклона, который должен был принести хорошую погоду.
Ранее учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой.