Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Жителям столицы не стоит ждать бабьего лета в этом году, заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, метеорологическое лето в Москве закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней, хотя в среднем оно длится 88 дней и прекращается уже 23 августа. В этот период температура воздуха была выше 15 градусов.

— Ушедшее лето в среднем было теплее на 1,3 градуса, чем обычно. Вопреки нашим ожиданиям наступившая осень не подарит бабье лето, — добавила Позднякова в интервью "Российской газете".

Метеорологи объясняют это тем, что холодные циклоны не дают пройти тёплому воздуху Азорского антициклона, который должен был принести хорошую погоду.