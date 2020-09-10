Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Холодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.

13

Жителям столицы не стоит ждать бабьего лета в этом году, заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, метеорологическое лето в Москве закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней, хотя в среднем оно длится 88 дней и прекращается уже 23 августа. В этот период температура воздуха была выше 15 градусов.

Ушедшее лето в среднем было теплее на 1,3 градуса, чем обычно. Вопреки нашим ожиданиям наступившая осень не подарит бабье лето, добавила Позднякова в интервью "Российской газете".

Гидрометцентр: 2020 год может стать самым жарким в истории

Вильфанд отметил, что летом на всей территории страны температура была выше нормы.

Метеорологи объясняют это тем, что холодные циклоны не дают пройти тёплому воздуху Азорского антициклона, который должен был принести хорошую погоду.

Ранее учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой.

Выбор редакции

Loading...