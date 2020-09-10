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Экс-командир подводной лодки раскрыл секреты ракетного удара

По его словам, при выпуске всех ракет системы ПРО определят местонахождение подлодки мгновенно.

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Фото © ТАСС / Владимир Иващенко / Пресс-служба Северного флота

В случае если подводный крейсер выпустит сразу все ракеты, имеющиеся на его борту, он станет видимым для систем противоракетной обороны (ПРО) противника и может быть уничтожен. Секреты ракетного удара раскрыл бывший командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан I ранга Игорь Курдин.

После залпа в распоряжении экипажа остаётся только торпедное оружие и подлодка перенацеливается на боевые корабли, морской конвой или авианосную ударную группу, — приводит его слова РИА "Новости".

Курдин добавил, что при выпуске всех ракет системы ПРО определят местонахождение подлодки мгновенно.

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На кадрах видно, как запускают противокорабельную ракету "Гранит".

Экс-командир также отметил, что американские подводники не умеют запускать баллистические ракеты в Арктике, в отличие от российских, так как в квазикоординатах точность стрельбы у них низкая.

Поэтому ракетоносцев США в Арктике нет. А вот многоцелевые "лодки-охотники" есть: их задача — искать наши крейсеры подо льдом, чтобы успеть уничтожить их до пуска, — заключил он.

Ранее ветеран ВМС США объяснил опасность борьбы с российскими подлодками.

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