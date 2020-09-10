Три человека погибли во время пожара в многоэтажке на юге Москвы — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На юге Москвы, в Чертанове, вспыхнул пожар в многоэтажке. ГУ МЧС РФ по столице сообщило о трёх погибших.

Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры на девятом этаже дома № 18 на Чертановской улице. В тушении участвовало девять единиц техники и 34 человека. Количество пострадавших уточняется.

В настоящее время возгорание ликвидировано, причины и обстоятельства инцидента выясняются.