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Три человека погибли во время пожара в многоэтажке на юге Москвы — видео

Огонь вспыхнул на девятом этаже.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На юге Москвы, в Чертанове, вспыхнул пожар в многоэтажке. ГУ МЧС РФ по столице сообщило о трёх погибших.

Огонь охватил 20 квадратных метров квартиры на девятом этаже дома № 18 на Чертановской улице. В тушении участвовало девять единиц техники и 34 человека. Количество пострадавших уточняется.

Три человека погибли при пожаре в подмосковном Зеленограде

Причина случившегося устанавливается.

В настоящее время возгорание ликвидировано, причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось о пожаре на съёмках фильма в Подмосковье. Создатели картины сообщили, что он был постановочным.

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