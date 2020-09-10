СМИ: ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет в провинции Алеппо

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько израильских ракет, сообщает SANA.
Атака произошла в провинции Алеппо. Отмечается, что вражеские снаряды были сбиты прежде, чем они достигли целей.
ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля на военный аэродром в районе провинции ХомсОтмечается, что удары израильской авиации были нанесены со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится военная база США.
В конце августа Лайф сообщал, что за неделю авиация России и Сирии ликвидировала свыше 300 боевиков.