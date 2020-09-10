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СМИ: ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет в провинции Алеппо

Отмечается, что снаряды не достигли целей.

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Фото © ТАСС / EPA / YOUSSEF BADAWI

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько израильских ракет, сообщает SANA.

Атака произошла в провинции Алеппо. Отмечается, что вражеские снаряды были сбиты прежде, чем они достигли целей.

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Отмечается, что удары израильской авиации были нанесены со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится военная база США.

В конце августа Лайф сообщал, что за неделю авиация России и Сирии ликвидировала свыше 300 боевиков.

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