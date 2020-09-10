В центре Гамалеи заверили, что вакцина от CoViD-19 будет лучше естественного иммунитета

Вакцина от коронавирусной инфекции НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи обеспечит больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших CoViD-19. Об этом сообщил заместитель директора центра по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

— Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших, — сказал он на брифинге.

Логунов уточнил, что разница составляет примерно 8–10 раз.

Замдиректора также отметил, что подобная схема вакцинации вызывает иммунный ответ в 100% случаев, что подтверждается доклиническими и клиническими исследованиями первой и второй фазы. Учёный напомнил, что процедура проводится в два этапа, перерыв между которыми составляет 21 день.

Кроме того, Логунов подчеркнул, что третья фаза испытаний проводится только для исследования эпидемиологической эффективности препарата. Безопасность же уже доказана.