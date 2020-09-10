В центре Гамалеи заверили, что вакцина от CoViD-19 будет лучше естественного иммунитета

Вакцина от коронавирусной инфекции НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи обеспечит больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших CoViD-19. Об этом сообщил заместитель директора центра по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
— Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших, — сказал он на брифинге.
Логунов уточнил, что разница составляет примерно 8–10 раз.
Замдиректора также отметил, что подобная схема вакцинации вызывает иммунный ответ в 100% случаев, что подтверждается доклиническими и клиническими исследованиями первой и второй фазы. Учёный напомнил, что процедура проводится в два этапа, перерыв между которыми составляет 21 день.
Российские учёные направили западным коллегам разъяснения по вакцине от коронавируса "Спутник V"Вопросы возникли из-за разницы в титре антител в организме добровольцев.
Кроме того, Логунов подчеркнул, что третья фаза испытаний проводится только для исследования эпидемиологической эффективности препарата. Безопасность же уже доказана.
Коронавирус: Главное
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной центром Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. Первые поставки вакцины получат 10–15 регионов страны.
Также в России был создан специальный сайт, на котором размещена вся информация о вакцине "Спутник V".