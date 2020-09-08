Родные утонувшей на Сардинии россиянки не могут вернуть её тело на родину

Родственники россиянки, которая умерла в море на Сардинии, катаясь на лодке с парнем, не могут вернуть тело погибшей на родину и попрощаться с ней, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, утонувшая — 33-летняя Галина Ф. из Уфы. Родные девушки обратились в социальных сетях ко всем неравнодушным с просьбой помочь в возвращении тела в Россию.

— Она очень любила море, море её отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу, только если вы мне поможете. Она лежит и ждёт меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных, — цитирует издание мать россиянки.