Родные утонувшей на Сардинии россиянки не могут вернуть её тело на родину

Родственники россиянки, которая умерла в море на Сардинии, катаясь на лодке с парнем, не могут вернуть тело погибшей на родину и попрощаться с ней, сообщает "Комсомольская правда".
По данным издания, утонувшая — 33-летняя Галина Ф. из Уфы. Родные девушки обратились в социальных сетях ко всем неравнодушным с просьбой помочь в возвращении тела в Россию.
— Она очень любила море, море её отобрало у меня. Попрощаться с ней я смогу, только если вы мне поможете. Она лежит и ждёт меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных, — цитирует издание мать россиянки.
Смертельный сплав. На Алтае перевернулся катамаран с туристами, в результате чего утонула девушкаВ тот день на Алтае был аномально большой уровень воды.
Напомним, трагедия произошла несколько дней назад. Пара арендовала резиновую лодку, и во время поездки девушка решила искупаться, однако вернуться на борт не смогла. Молодого человека удалось спасти.