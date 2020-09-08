Вокалист Little Big объявил, что скоро станет отцом

Вокалист группы Little Big и солист коллектива Jane Air Антон Лиссов поделился с поклонниками радостной новостью — он скоро станет отцом. Об этом он сообщил в "Инстаграме", опубликовав снимок с женой Анжеликой Ивановой.
В подписи к публикации 41-летний артист отметил, что пополнение в семье ожидается совсем скоро. Пара не стала скрывать пол ребёнка и сразу сообщила, что у них будет мальчик. А вот с именем супруги пока не определились. Для Лиссова это будет первый ребёнок.
Брак вокалист Little Big и Иванова зарегистрировали в марте текущего года.
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А у солиста группы Ильи Прусикина дела в семейной жизни идут не так гладко. Недавно он и его супруга Ирина объявили о разводе. Они честно рассказали, что стало его причиной. Во время принятия тяжёлого решения пара также думала об общем ребёнке Добрыне. Однако пользователи Сети стали обвинять в произошедшем другую участницу группы Little Big Софью Таюрскую, приписывая ей роман с Ильичом.
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