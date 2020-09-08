Бабкина показала фото времён своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

70-летняя Надежда Бабкина решила немного поностальгировать и показала подписчикам в "Инстаграме" архивный чёрно-белый снимок, на котором артистку узнать не так легко. На нём молодая певица позировала вполоборота, бросив в камеру задумчивый взгляд. А её голову украшало множество мелких косичек.

Фото © Instagram / ngbabkina

В подписи Надежда Георгиевна рассказала, что никогда не боялась экспериментировать со своей внешностью и не раз меняла имидж. Даже красила волосы в белый цвет, в котором её никак не могли представить подписчики.

Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету Надежда Бабкина

Фото © Instagram / ngbabkina

Снимок довольно сильно удивил пользователей. Они отметили, что на нём артистка выглядит словно другой человек. При этом некоторые обвинили исполнительницу в том, что она переусердствовала с пластикой, изменив черты лица. Недавно их также поразила "фарфоровая кожа" Бабкиной, и они попросили любимицу не увлекаться приложениями для коррекции фото.

Фото © Instagram / ngbabkina

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Даже не узнать на этом фото na.dya5817

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