Бабкина показала фото времён своей молодости, и фанаты даже не узнали, что это за человек

70-летняя Надежда Бабкина решила немного поностальгировать и показала подписчикам в "Инстаграме" архивный чёрно-белый снимок, на котором артистку узнать не так легко. На нём молодая певица позировала вполоборота, бросив в камеру задумчивый взгляд. А её голову украшало множество мелких косичек.
В подписи Надежда Георгиевна рассказала, что никогда не боялась экспериментировать со своей внешностью и не раз меняла имидж. Даже красила волосы в белый цвет, в котором её никак не могли представить подписчики.
Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету
Надежда Бабкина
Снимок довольно сильно удивил пользователей. Они отметили, что на нём артистка выглядит словно другой человек. При этом некоторые обвинили исполнительницу в том, что она переусердствовала с пластикой, изменив черты лица. Недавно их также поразила "фарфоровая кожа" Бабкиной, и они попросили любимицу не увлекаться приложениями для коррекции фото.
Как прекрасно естество... Зачем эти непонятные губы, зубы...
irinakatia2711
Даже не узнать на этом фото
na.dya5817
Какая вы красивая здесь
megamika1074
Недавно поклонникам исполнительницы пришлось всерьёз беспокоиться о её здоровье. 1 апреля она попала в больницу с предварительным диагнозом "пневмония". И её даже пришлось ввести в состояние искусственной комы. Но артистка смогла победить болезнь. "Испытание очень сложное и тяжёлое, и благодаря вашим молитвам и хорошим пожеланиям я смогла выкарабкаться из этой страшной ситуации", — отмечала она.
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