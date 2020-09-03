Медсестра сделала себе губы, из-за которых не видно лица, но ещё больше впечатляет её грудь

31-летняя Тара Джейн Макконахи из Мельбурна, Австралия, потратила на пластические операции около $100 тыс. (≈ 7,4 млн руб.). Девушка пять раз увеличивала грудь, вставила имплантаты в ягодицы, установила виниры, сделала ринопластику, а дополняет картину филлерами и ботоксом. Но визитной карточкой брюнетки стали большие пухлые губы, которые сразу бросаются в глаза.

Фото © Instagram / tara_jayn3

В своём инстаграме, где около 85 тыс. подписчиков, девушка называет себя улучшенной версией Барби, выпущенной ограниченным тиражом. Она выкладывает пикантные снимки, хвастаясь работой пластических хирургов. Недавно она также завела аккаунт на OnlyFans, где фото ещё откровеннее и к тому же приносят Таре деньги. По словам брюнетки, за первые три дня на сайте она заработала $10 тыс., пишет Daily Star.

Фото © Instagram / tara_jayn3

Тара не скрывает, что пластические операции превратились для неё в зависимость. Она с нетерпением ждёт окончания пандемии, чтобы отправиться за границу за новыми трансформациями. Медсестра планирует сделать грудь ещё больше, а талию — миниатюрнее с помощью удаления рёбер. Также она хочет изменить цвет и форму глаз.

Фото © Instagram / tara_jayn3

Австралийка считает, что её трансформация принесёт ей ещё больше денег и поклонников. И отметила, что чувствует себя намного моложе, чем есть.