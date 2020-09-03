Парень из Зеленограда рассказал о дьявольских символах в песне "Малинки", и это слишком похоже на правду

Парень из Зеленограда зарегистрирован в соцсети под ником TriggerCap, у него меньше тысячи подписчиков, но его недавний тред разошёлся по всему русскоязычному сегменту "Твиттера". В серии публикаций он поделился, что же скрывает за строчками неоспоримый хит нулевых "Малинки". Оказалось, всё дело в потустороннем мире.

Ключом является цвет. Малиновый — это crimson. Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах. Очевидно, что Малинки — это угодья Малинового короля, так сказать, in court of the crimson king. Сам малиновый король появляется уже во втором куплете

Дальше в тексте песни упоминается о людях, "собирающихся на праздник". Но внимание нужно обратить на то, какие эти гости. Музыканты описали их — "малиновые и разные" . Теперь, с новой информацией, эта характеристика воспринимается совсем по-другому. А строчка "Здесь, по эту сторону забора" и вовсе чуть ли не напрямую говорит слушателю, что речь идёт о потустороннем мире.

Это мир живых и мир мёртвых. Все собираются в Малинки на праздник, праздник перехода. Малиновые люди — подручные короля, его свита. Они встречают новоприбывших и переводят их через забор. Они поют и танцуют, танец этот — данс макабр, пляска смерти

Кроме того, TriggerCap заметил, что автор большинства треков группы Алексей Рыжов в одном из интервью признался, что он большой поклонник Скотта Уокера, всегда хотел записать кавер на песню The Seventh Seal, где речь ведётся о смерти.

Теперь, анализируя весь текст песни, теория пользователя "Твиттера" уже не кажется такой безумной. Напротив, каждая строчка только убеждает, что Малинки — не какая-то деревня, а самая настоящая аллюзия на ад.