Парень из Зеленограда рассказал о дьявольских символах в песне "Малинки", и это слишком похоже на правду

Парень из Зеленограда зарегистрирован в соцсети под ником TriggerCap, у него меньше тысячи подписчиков, но его недавний тред разошёлся по всему русскоязычному сегменту "Твиттера". В серии публикаций он поделился, что же скрывает за строчками неоспоримый хит нулевых "Малинки". Оказалось, всё дело в потустороннем мире.
Ключом является цвет. Малиновый — это crimson. Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах. Очевидно, что Малинки — это угодья Малинового короля, так сказать, in court of the crimson king. Сам малиновый король появляется уже во втором куплете
TriggerCap
Фото © Twitter / TriggerCap
Дальше в тексте песни упоминается о людях, "собирающихся на праздник". Но внимание нужно обратить на то, какие эти гости. Музыканты описали их — "малиновые и разные". Теперь, с новой информацией, эта характеристика воспринимается совсем по-другому. А строчка "Здесь, по эту сторону забора" и вовсе чуть ли не напрямую говорит слушателю, что речь идёт о потустороннем мире.
Это мир живых и мир мёртвых. Все собираются в Малинки на праздник, праздник перехода. Малиновые люди — подручные короля, его свита. Они встречают новоприбывших и переводят их через забор. Они поют и танцуют, танец этот — данс макабр, пляска смерти
TriggerCap
Кроме того, TriggerCap заметил, что автор большинства треков группы Алексей Рыжов в одном из интервью признался, что он большой поклонник Скотта Уокера, всегда хотел записать кавер на песню The Seventh Seal, где речь ведётся о смерти.
Теперь, анализируя весь текст песни, теория пользователя "Твиттера" уже не кажется такой безумной. Напротив, каждая строчка только убеждает, что Малинки — не какая-то деревня, а самая настоящая аллюзия на ад.
"Осталась бы навечно" — сладким голосом поёт Жанна Фриске, и вечность в данном случае следует понимать буквально. Бесконечный малиновый вигвам под неусыпным взором светящихся зловещей улыбкой малиновых глаз короля
TriggerCap
Тред TriggerCap собрал порядка 30 тысяч лайков и сотни впечатлённых и в каком-то смысле испуганных комментариев. Ведь те, кто когда-либо слушал эту песню, едва ли задумывались о её смысле. Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто отнёсся к "теории заговора" со скепсисом.
Малинки — это развлекательный комплекс под городом Ивановом, откуда, собственно, большая часть этой группы. Когда мы были в школе, нас возили туда. Я слушала там эту песню раз миллион. Теория крутая, но если вдруг кому-то понадобится реальная инфа (кому она нужна, лол)
PreacherPeachy
Главное, никому не рассказывайте про базу отдыха "Малинки" под Ивановом
_GENaBOBKOW
WOW-funny
Парень из Зеленограда рассказал о дьявольских символах в песне "Малинки", и это слишком похоже на правду
сегодня в 14:06
Девушка снимала, как она поёт, но видео стало вирусным благодаря внезапному появлению её мамы
вчера в 12:34
Эти питомцы оказались настолько ненасытными, что теперь над ними смеются абсолютно все: 15 фото
30 августа, 16:00