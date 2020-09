Парень из Зеленограда рассказал о дьявольских символах в песне "Малинки", и это слишком похоже на правду

Ключом является цвет. Малиновый — это crimson. Crimson King — "король в багряном" — так иносказательно именовали Сатану, Вельзевула, в средневековых мистических и религиозных текстах. Очевидно, что Малинки — это угодья Малинового короля, так сказать, in court of the crimson king. Сам малиновый король появляется уже во втором куплете

