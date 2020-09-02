Девушка снимала, как она поёт, но видео стало вирусным благодаря внезапному появлению её мамы

Лиз Сан Миллан поступила в школу музыкального театра в Нью-Йорке, поэтому конец августа семья девушки провела, собирая студентку на учёбу. Один из самых эпичных моментов попал на видео. Когда Лиз пела песню Kindergarten Boyfriend из мюзикла "Смертельное влечение", в её комнату ворвалась мама. Причём не через дверь. Женщина попала внутрь буквально с потолка. Правда, его пришлось сломать.

Видео © TikTok / lizjsm_

Как Лиз рассказала изданию BuzzFeed, мама была на чердаке и искала необходимые для переезда дочери вещи. На полу есть специальные балки, по которым нужно ходить. Что будет, если не следовать инструкциям, женщина и её дочь узнали на практике. Кстати, сама мама не пострадала, убедила журналистов Лиз.

Поначалу она была в шоке, поэтому и не издавала никаких звуков и не двигалась. Но она в полном порядке! Лиз Сан Миллан

Кадры из видео © TikTok / lizjsm_

Пока отец Лиз чинит потолок в комнате девушки, видеофайл мамы всё сильнее расходится по TikTok. За несколько дней ролик посмотрели больше 5,3 млн раз, а лайкнули его почти 2 млн человек. Судя по комментариям, фанаты есть теперь не только у певицы, но и у её мамы. Некоторым подписчикам стало за неё страшно, ведь она не издала ни единого звука.

То, как она даже не закричала и даже не издала ни единого звука... я теперь сама кричу! Notoriousigp

Это абсолютно последняя вещь, что я мог ожидать от этого видео User77243948