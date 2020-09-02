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Девушка снимала, как она поёт, но видео стало вирусным благодаря внезапному появлению её мамы

Пользовательница TikTok стала звездой благодаря ролику, на котором она поёт песню из мюзикла. Правда, вокальные способности девушки тут ни при чём.

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Кадры из видео © TikTok / lizjsm_

Лиз Сан Миллан поступила в школу музыкального театра в Нью-Йорке, поэтому конец августа семья девушки провела, собирая студентку на учёбу. Один из самых эпичных моментов попал на видео. Когда Лиз пела песню Kindergarten Boyfriend из мюзикла "Смертельное влечение", в её комнату ворвалась мама. Причём не через дверь. Женщина попала внутрь буквально с потолка. Правда, его пришлось сломать.

Видео © TikTok / lizjsm_

Как Лиз рассказала изданию BuzzFeed, мама была на чердаке и искала необходимые для переезда дочери вещи. На полу есть специальные балки, по которым нужно ходить. Что будет, если не следовать инструкциям, женщина и её дочь узнали на практике. Кстати, сама мама не пострадала, убедила журналистов Лиз.

Поначалу она была в шоке, поэтому и не издавала никаких звуков и не двигалась. Но она в полном порядке!

Лиз Сан Миллан

Кадры из видео © TikTok / lizjsm_

Пока отец Лиз чинит потолок в комнате девушки, видеофайл мамы всё сильнее расходится по TikTok. За несколько дней ролик посмотрели больше 5,3 млн раз, а лайкнули его почти 2 млн человек. Судя по комментариям, фанаты есть теперь не только у певицы, но и у её мамы. Некоторым подписчикам стало за неё страшно, ведь она не издала ни единого звука.

То, как она даже не закричала и даже не издала ни единого звука... я теперь сама кричу!

Notoriousigp

Это абсолютно последняя вещь, что я мог ожидать от этого видео

User77243948

Я не могу перестать смеяться над этим, боже мой!

Noelleagcaoili

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