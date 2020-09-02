Пользователь Reddit показал, что ночью попало на его камеру, и зрители поверили в блуждающие души

Пользователь BlunderDefect стал свидетелем явления, которое заставило его поверить в мистику. Юзер поделился на Reddit роликом с камеры наблюдения, установленной у него дома. И на кадрах предстало нечто странное. Незадолго до полуночи в гараже появилась загадочная призрачная фигура, которая пронеслась над машиной и исчезла.

Видео озадачило зрителей, часть из которых решили, что увидели действительно нечто необъяснимое. Юзеры стали писать про привидения и заблудшие души. Якобы у мистического силуэта даже можно разглядеть лицо старика. Однако другие попытались найти логическое объяснение происходящему и предположили, что это могло быть всего лишь насекомое или паутина. Тем не менее никому не захотелось столкнуться с подобным вживую.