Москвичка разрушила все стереотипы о женщинах за 40, запустив тред с невероятными красавицами

"Опять прочитала в ленте про морщины и дряблую кожу у 40-летних. Давно хотела сделать. Поэтому — тред тех, кому за 40. Несите фотки в реплаи. Очень хочется, чтоб люди понимали, о чём говорят. Я начну. Мне 43"

Фото © Twitter / renatanover

Ответов ждать долго не пришлось. Твит завирусился, а в комментариях девушки стали активно делиться фото. Причём как своими, так и кадрами своих великолепных мам. Даже иностранное издание Bored Panda написало об этом треде изящности и красоты.

"Мне 53. Никому не должна, сын вырос, любимый рядом, сердце живое и голова своя. Свобода!"

Фото © Twitter / ypDJZM2RvGcZmFh

"Это моя мама. Фото сделано год-два назад. Ей 42 на данный момент, нас однажды назвали сёстрами"

Фото © Twitter / LieutenantChmo

"Мне 40, четыре сына. К косметологу пока не ходила"

Фото © Twitter / marsanna_k

"Моей самой любимой женщине 40"

Фото © Twitter / armysquirt

"Я не думаю, что я супер-супер выгляжу. Нормально на мои 55"

Фото © Twitter / PevtsovaAvpavp

"40))"

Фото © Twitter / Mu_ryska

"Моей маме 47! И она просто невероятно красивая!!!"

Фото © Twitter / deadpieceofsh1t

"Мне 42... Первый раз покрасила волосы в этом году))"

Фото © Twitter / polisandraluce

"Моей невероятной маме 39 лет, но всё же"