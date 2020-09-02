Москвичка разрушила все стереотипы о женщинах за 40, запустив тред с невероятными красавицами

"Опять прочитала в ленте про морщины и дряблую кожу у 40-летних. Давно хотела сделать. Поэтому — тред тех, кому за 40. Несите фотки в реплаи. Очень хочется, чтоб люди понимали, о чём говорят. Я начну. Мне 43"
Фото © Twitter / renatanover
Ответов ждать долго не пришлось. Твит завирусился, а в комментариях девушки стали активно делиться фото. Причём как своими, так и кадрами своих великолепных мам. Даже иностранное издание Bored Panda написало об этом треде изящности и красоты.
"Мне 53. Никому не должна, сын вырос, любимый рядом, сердце живое и голова своя. Свобода!"
Фото © Twitter / ypDJZM2RvGcZmFh
"Это моя мама. Фото сделано год-два назад. Ей 42 на данный момент, нас однажды назвали сёстрами"
Фото © Twitter / LieutenantChmo
"Мне 40, четыре сына. К косметологу пока не ходила"
Фото © Twitter / marsanna_k
"Моей самой любимой женщине 40"
Фото © Twitter / armysquirt
"Я не думаю, что я супер-супер выгляжу. Нормально на мои 55"
Фото © Twitter / PevtsovaAvpavp
"40))"
Фото © Twitter / Mu_ryska
"Моей маме 47! И она просто невероятно красивая!!!"
Фото © Twitter / deadpieceofsh1t
"Мне 42... Первый раз покрасила волосы в этом году))"
Фото © Twitter / polisandraluce
"Моей невероятной маме 39 лет, но всё же"
Фото © Twitter / shatteredhopes2
WOW-news
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