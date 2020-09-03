Михаил Шуфутинский рассказал, как пережил гибель мамы, когда ему было всего пять лет

Если бы я лишился родителей в более позднем возрасте, я бы понимал, что это такое. А поскольку я лишился мамы в пять лет, я помню её совсем чуть-чуть. А папа — мы с ним виделись, но у него появилась другая семья, он жил отдельно, а я жил с бабушкой и дедушкой. Мне это дало возможность быть более самостоятельным. Мне не на кого было опереться, не на кого рассчитывать, не к кому было обратиться за советами. А ведь это очень важно в жизни — получить правильный совет

Михаил Шуфутинский