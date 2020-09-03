Михаил Шуфутинский рассказал, как пережил гибель мамы, когда ему было всего пять лет

Когда Михаилу было пять лет, он лишился мамы. В то время его родители вместе учились в стоматологическом институте и каждый день ездили из Салтыковки в Москву на занятия. Однако в роковой день Елена Подольская отправилась на учёбу не с мужем, а с подругой. И домой уже не вернулась. Обе женщины попали под электричку, но мальчику долго не рассказывали о случившемся.
Была пересадка в районе Реутова, и они попали под электричку. Подруга погибла сразу. А маму довезли до Москвы, и в Склифосовского она умерла. Там стрелка не сработала. Я слишком маленький был, чтобы осмыслить это. Мне потом говорили, что мама уехала отдыхать в Анапу. А я думал, почему она без меня уехала
Михаил Шуфутинский
Фото © Instagram / mikhail.shufutinsky
Вскоре у отца-фронтовика появилась другая семья, и новую возлюбленную родителя Михаил сначала не принял. Заботу о мальчике взяли на себя бабушка и дедушка, которые "безгранично любили" внука. Воспоминания о маме постепенно стирались. Однако снова вернулись, когда Михаил подрос. По словам шансонье, в 10–11 лет он вспомнил, как они с мамой ездили в Анапу с той же подругой, которая потом погибла вместе с ней. Тогда мальчик чуть не утонул в море, и родительница его спасла.
Михаил Шуфутинский с родителями. Фото из семейного архива
Если бы я лишился родителей в более позднем возрасте, я бы понимал, что это такое. А поскольку я лишился мамы в пять лет, я помню её совсем чуть-чуть. А папа — мы с ним виделись, но у него появилась другая семья, он жил отдельно, а я жил с бабушкой и дедушкой. Мне это дало возможность быть более самостоятельным. Мне не на кого было опереться, не на кого рассчитывать, не к кому было обратиться за советами. А ведь это очень важно в жизни — получить правильный совет
Михаил Шуфутинский
Также в беседе с Борисом Корчевниковым певец рассказал о дружбе с Аллой Пугачёвой, с которой они учились на параллельных курсах в музучилище Ипполитова-Иванова. Друзья вместе прогуливали занятия, распивали вино у неё в гостях, ходили в кино. А вот бабушке артиста его подруга не нравилась, потому что Пугачёва носила слишком короткие, по её мнению, юбки. Но, по словам, Шуфутинского, ему с Аллой было "очень интересно".