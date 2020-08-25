Яна Троянова только после самоубийства сына узнала, как наркотики завладели его разумом

Звезда фильмов "Волчок", "Жить" и сериала "Ольга" 47-летняя Яна Троянова стала героиней выпуска на ютуб-канале Ксении Собчак. В интервью артистка рассказала о тяжёлых моментах, которые ей пришлось преодолеть. Так, она долго скрывала, что её единственный сын Николай покончил с собой. Парню было 20 лет. После его смерти актриса злоупотребляла алкоголем и не могла найти в себе силы жить.
Скриншот © YouTube / Ксения Собчак
Я бухала три года после того, как его не стало. Были попытки что-то с собой сделать, но трусливые
Яна Троянова
Яна Троянова с мужем Василием Сигаревым. Фото © Instagram / troyanovayana
Свою алкогольную зависимость Троянова сравнила со страшной зависимостью сына, о которой она узнала лишь после его гибели. Парень употреблял тяжёлые наркотики.
Я только после смерти узнаю такие подробности, что он попробовал [...] и понял, что уже не спрыгнет. Вонючий [...], который дает тебе понимание, что всё, ты попался
Яна Троянова
Фото © Instagram / troyanovayana
Актрисе понадобилось много времени, чтобы смириться с трагедией и научиться жить заново. Троянова призналась, что уже семь лет не употребляет алкоголь и умеет радоваться простым вещам.
Нет такого горя, которое нельзя пережить. Я сегодня живое свидетельство того, что жить стоит несмотря ни на что
Яна Троянова
Также артистка рассказала о первом браке, который стал для неё жестоким испытанием. В 17 лет она вышла замуж за своего приятеля Константина Ширинкина. Парень избивал молодую жену, несмотря на её беременность. Когда она оказалась в больнице с множественными травмами, врач сказал ей: "Яна, тебя не били, тебя убивали". Троянова не стала долго терпеть издевательств и развелась с тираном. Сейчас актриса замужем за режиссером Василием Сигаревым, с которым у неё успешный творческий тандем.