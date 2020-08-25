Яна Троянова только после самоубийства сына узнала, как наркотики завладели его разумом

Звезда фильмов "Волчок", "Жить" и сериала "Ольга" 47-летняя Яна Троянова стала героиней выпуска на ютуб-канале Ксении Собчак. В интервью артистка рассказала о тяжёлых моментах, которые ей пришлось преодолеть. Так, она долго скрывала, что её единственный сын Николай покончил с собой. Парню было 20 лет. После его смерти актриса злоупотребляла алкоголем и не могла найти в себе силы жить.

Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Я бухала три года после того, как его не стало. Были попытки что-то с собой сделать, но трусливые Яна Троянова

Яна Троянова с мужем Василием Сигаревым. Фото © Instagram / troyanovayana

Свою алкогольную зависимость Троянова сравнила со страшной зависимостью сына, о которой она узнала лишь после его гибели. Парень употреблял тяжёлые наркотики.

Я только после смерти узнаю такие подробности, что он попробовал [...] и понял, что уже не спрыгнет. Вонючий [...], который дает тебе понимание, что всё, ты попался Яна Троянова

Фото © Instagram / troyanovayana

Актрисе понадобилось много времени, чтобы смириться с трагедией и научиться жить заново. Троянова призналась, что уже семь лет не употребляет алкоголь и умеет радоваться простым вещам.

Нет такого горя, которое нельзя пережить. Я сегодня живое свидетельство того, что жить стоит несмотря ни на что Яна Троянова