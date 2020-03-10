Антон из Little Big женился — видео

Видео © Instaram / alina_pasok

Вокалист российской панк-рейв-группы Little Big Антон Лиссов женился на известном фотографе Анжелике Ивановой, которая часто сотрудничает со знаменитостями. Кадрами с мероприятия поделилась в своём аккаунте в "Инстаграме" режиссёр клипов музыкального коллектива Алина Пязок.

Пязок опубликовала трогательные видео с церемонии во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге, на которых можно увидеть, как жених и невеста входят в зал для торжеств и скрепляют союз узами брака.

Кроме того, Пязок выложила ролики со свадебной вечеринки. На кадрах можно увидеть, как новоиспечённого мужа подкидывают в воздух радостные гости, среди которых есть участники группы Little Big. В частности, на вечере присутствовал Илья Прусикин — лидер и основатель петербургского музыкального коллектива.

Отметим, что в скором времени рейв-группа порадует поклонников ещё одним событием. В четверг, 12 марта, Little Big представит публике долгожданную композицию, с которой отправится покорять музыкальный конкурс Евровидение-2020, который в этом году проходит в Роттердаме.

Напомним, конкурсанты из России выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Букмекеры уже оценили шансы Little Big на Евровидении.