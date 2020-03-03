Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в Евровидении

Большинство стран — участниц музыкального конкурса Евровидение-2020 определились с кандидатурами представителей, а потому букмекеры уже начали делать свои прогнозы относительно победителя. В числе лидеров и российские конкурсанты — группа Little Big. Ей букмекеры прочат третье место, хотя музыканты ещё не представили свою песню. А наиболее вероятным победителем конкурса называется Исландия.

— Первое место пророчат исландскому коллективу Daði & Gagnamagnið. Вторую строчку может занять группа из Литвы The Roop. Представителям России, коллективу Little Big, прогнозируют бронзу, — сообщает портал "Дни.ру".

Отметим, согласно рейтингу букмекеров, шанс на победу Исландии — 13%. У литовского коллектива — 10%. Столько же и у россиян, однако им всё же отвели третью строчку.

Напомним, второго марта стало известно, что группа Little Big будет представлять Россию на Евровидении. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.

От Киркорова и Пугачёвой до Little Big: история успехов и провалов России на Евровидении