У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили двух россиян

У берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно, шедшее под флагом Лигерии, и похитили с него капитана и члена команды, оба из них граждане России. Об этом сообщает Nigerian Tribune.

По данным издания, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте. Всего на судне находилось семь россиян и 11 филиппинцев.