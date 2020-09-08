У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили двух россиян

Всего на борту находилось 18 моряков.

У берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно, шедшее под флагом Либерии, и похитили с него капитана и члена команды, оба они — граждане России. Об этом сообщает Nigerian Tribune.

По данным издания, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте. Всего на судне находилось семь россиян и 11 филиппинцев.