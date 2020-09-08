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У берегов Нигерии пираты напали на судно и похитили двух россиян

Всего на борту находилось 18 моряков.

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Фото © Pixabay

У берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно, шедшее под флагом Лигерии, и похитили с него капитана и члена команды, оба из них граждане России. Об этом сообщает Nigerian Tribune.

По данным издания, остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном месте. Всего на судне находилось семь россиян и 11 филиппинцев.

Напомним, ранее пираты напали на судно Curacao Trader 17 июля и похитили 15 человек, среди которых, как предполагалось, могли быть граждане Украины и России. Позже в российской дипмиссии подтвердили эту информацию. Семерых россиян освободили только в конце августа. Они провели в плену больше месяца.

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