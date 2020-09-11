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Финансист рассказал, стоит ли сейчас покупать валюту

Оценить правильность принятого в нынешних условиях решения можно будет лишь в будущем.

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Сейчас не самый подходящий момент для покупки валюты, поскольку рубль резко реагирует на геополитическую обстановку, а на рынке наблюдаются спекуляции. Об этом заявил инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Тем не менее однозначно говорить о том, что решение отложить инвестиции верное, пока нельзя, это станет известно только в будущем, поскольку на курсы влияет огромное количество факторов. Эксперт пояснил, что инвестору важно спрогнозировать, в течение какого времени и какая именно валюта будет тратиться.

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Он напомнил, что у каждой денежной единицы по отношению друг к другу есть противоположные торги и график.

В текущей волатильности разумным может быть использование тактики усреднения, когда конвертируется не вся сумма единовременно, а разделяется на несколько частей, валюта покупается в нескольких временных точках, сказал финансист в интервью агентству "Прайм".

По мнению Бахтина, оптимальным временем для приобретения валюты станет конец года, но для этого важны несколько условий, в частности стабилизация нефтяного рынок. Эксперт отметил, что в целом как минимум половину финансов можно формировать в зарубежной валюте, при этом предпочтение рекомендуется отдать доллару и евро.

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