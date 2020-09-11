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Диетолог назвал идеальный осенний продукт для похудения

Однако выстраивать диету только на нём не стоит, так как есть несколько неприятных последствий.

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Тыква является идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Обычно всё вкусное ещё и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много, — приводит его слова радио Sputnik.

Диетолог отметил, что помимо полезности тыква ещё и вкусна.

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По его словам, это один из лучших вариантов для позднего ужина.

Однако считать этот овощ панацеей и выстраивать диету только на нём нельзя. Подобная практика приведёт к снижению веса, однако это будет не очень приятно из-за содержащихся в тыкве кислот, которые раздражают желудок. Эффект при этом не будет долговечным.

И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдёт вверх, — подметил он.

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