Диетолог назвал идеальный осенний продукт для похудения

Тыква является идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

— Обычно всё вкусное ещё и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности благодаря волокнистой структуре в ней оказывается довольно много, — приводит его слова радио Sputnik.

Диетолог отметил, что помимо полезности тыква ещё и вкусна.

Однако считать этот овощ панацеей и выстраивать диету только на нём нельзя. Подобная практика приведёт к снижению веса, однако это будет не очень приятно из-за содержащихся в тыкве кислот, которые раздражают желудок. Эффект при этом не будет долговечным.

— И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдёт вверх, — подметил он.