Трамп рассказал о критике из-за хороших отношений с Путиным и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что подвергается критике за хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
— "Он ладит с Путиным — это ужасно!" Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Мичигане.
СМИ: Трамп гордится, что Ким Чен Ын обращался к нему "ваше превосходительство"По словам главы Белого дома, политический партнёр считает его "выдающимся государственным деятелем".
Также американский лидер отметил, что его критикуют за хорошие отношения с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для разговора Путина и Трампа пока нет поводов.