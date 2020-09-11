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Трамп рассказал о критике из-за хороших отношений с Путиным и Ким Чен Ыном

Глава Белого дома отметил, что они нравятся друг другу с российским коллегой.

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что подвергается критике за хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

"Он ладит с Путиным — это ужасно!" Да нет, это хорошо, если я могу с ним поладить. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Не так плохо! — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Мичигане.

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По словам главы Белого дома, политический партнёр считает его "выдающимся государственным деятелем".

Также американский лидер отметил, что его критикуют за хорошие отношения с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для разговора Путина и Трампа пока нет поводов.

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