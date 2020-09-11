Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число случаев коронавируса в мире превысило 28 миллионов

Лидирующее место занимают США, где насчитывается более 6,3 миллиона пациентов с CoViD-19.

116

Фото © ТАСС / AP Photo / Jae C. Hong

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 28 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 04:00 11 сентября в мире зафиксировано 28 047 828 пациентов с CoViD-19. Умерло из них 907 377.

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

Лидируют США — более 190 тысяч летальных исходов.

На первом месте по числу случаев заболевания находятся США (6 396 047), далее идут Индия (4 465 863) и Бразилия (4 238 446).

Ранее учёные обнаружили, что коронавирус мог попасть в США задолго до эпидемии.

Выбор редакции

Loading...