Число случаев коронавируса в мире превысило 28 миллионов

Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 28 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным на 04:00 11 сентября в мире зафиксировано 28 047 828 пациентов с CoViD-19. Умерло из них 907 377.

На первом месте по числу случаев заболевания находятся США (6 396 047), далее идут Индия (4 465 863) и Бразилия (4 238 446).