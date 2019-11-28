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Регион
Опубликовано 28 ноября 2019, 07:09

В ГД предложили ввести безвозмездный проезд для инвалидов по платным дорогам

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Нижней палате парламента уверены, что технически данную проблему будет решить нетрудно.

Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о предложении сделать безвозмездным проезд для инвалидов по платным трассам.

В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьёзной мерой поддержки для этой категории граждан, — заявил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что с 2020 года в России будет храниться информация о транспортных средствах, которые оборудованы знаком "Инвалид". Именно это, по его мнению, сможет существенно облегчить техническую часть введения льготного проезда.

Напомним, 27 ноября в России стало одной платной дорогой больше. Президент России Владимир Путин открыл трассу М 11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Стоимость проезда по ней в будний день составит 1820 рублей, тогда как в выходные придётся заплатить на 200 рублей больше.

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Артур Белкин
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