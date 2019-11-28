В ГД предложили ввести безвозмездный проезд для инвалидов по платным дорогам

В Нижней палате парламента уверены, что технически данную проблему будет решить нетрудно.

Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о предложении сделать безвозмездным проезд для инвалидов по платным трассам.

— В России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем, или тем, кто перевозит детей-инвалидов. При этом они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьёзной мерой поддержки для этой категории граждан, — заявил парламентарий.

Нилов подчеркнул, что с 2020 года в России будет храниться информация о транспортных средствах, которые оборудованы знаком "Инвалид". Именно это, по его мнению, сможет существенно облегчить техническую часть введения льготного проезда.