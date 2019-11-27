Путин открыл трассу М11 Москва — Санкт-Петербург — видео

Автодорога получила название "Нева". Президент также поручил губернаторам обустроить трассу.

Президент России Владимир Путин официально открыл платную магистраль М11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Лайф вёл прямую трансляцию с места события.

— В истории дорожного строительства в России ничего подобного пока не было. Теперь есть! — сказал глава государства, общаясь со строителями.

По результатам общественного голосования, М11 будет носить название "Нева", также рассматривались варианты "Валдай" и "Две столицы".

Президент также поручил губернаторам регионов, через которые проходит трасса, обустроить её.

— Ваша работа на этом не закончилась, а только начинается. Трасса должна быть обустроена. А это целиком и полностью ваша задача. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет. Всё должно работать по-современному, — отметил Путин.

Напомним, новая скоростная автодорога М11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Проезд по ней будет составлять в будний день 1820 рублей и 2020 рублей в выходные.