Врач объяснила, что нельзя готовить в фольге

Пищевая фольга покрыта оксидной плёнкой, чтобы алюминий, содержащийся в ней, не попадал в еду. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

— Оксидная плёнка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами, — приводит её слова радио Sputnik.

При этом, отмечает специалист, техническая фольга может быть покрыта герметиком или другими непищевыми веществами, из-за чего её нельзя использовать при приготовлении еды.

Существуют и продукты, которые нельзя готовить в пищевой фольге. К ним относятся те, что содержат кислоту, а также те, при приготовлении которых используется уксусная или лимонная кислота. Они могут разрушить защитную плёнку — и алюминий начнёт поступать в еду.

В других же случаях запекание в фольге, а также хранение продуктов в ней в холодильнике абсолютно безопасно, заключила врач.