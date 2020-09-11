В отношении бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег

В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено уголовное дело об отмывании денег, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

— Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации, — сказано в сообщении.

По версии следствия, чиновник с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года незаконно вёл предпринимательскую деятельность двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счёт организации. Второй фигурант дела обвиняется в легализации средств экс-вице-губернатора.