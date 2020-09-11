В отношении бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег

В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено уголовное дело об отмывании денег, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
— Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации, — сказано в сообщении.
По версии следствия, чиновник с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года незаконно вёл предпринимательскую деятельность двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счёт организации. Второй фигурант дела обвиняется в легализации средств экс-вице-губернатора.
У экс-главы Марий Эл изъяли 374 миллиона по делу о взяткахВ эту сумму включена стоимость машин и другого имущества.
В настоящий момент оба задержаны, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения. В пресс-релизе не приводятся их имена, однако упоминается, что в декабре 2018 года бывший вице-губернатор был оштрафован на 6,3 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что по этому делу был осуждён бывший первый вице-губернатор Приморья, экс-депутат Госдумы Василий Усольцев.
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