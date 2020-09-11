Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском Чжухае — видео

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Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском городе Чжухай провинции Гуандун. Об этом сообщает телеканал CCTV.
Пожарная служба получила сигнал тревоги сегодня около девяти часов по местному времени (04:00 мск). После взрыва началось возгорание. На место выехали 11 пожарных машин и 55 сотрудников экстренных служб.
Спасатели нашли и оказали помощь многим раненым, но точное число пострадавших и жертв пока не известно, ведутся спасательные работы.
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