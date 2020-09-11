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Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском Чжухае — видео

Точное число жертв пока не известно, идут спасательные работы.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Видео © Twitter / BellaZ47497919 / niepanxinglai

Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском городе Чжухай провинции Гуандун. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Пожарная служба получила сигнал тревоги сегодня около девяти часов по местному времени (04:00 мск). После взрыва началось возгорание. На место выехали 11 пожарных машин и 55 сотрудников экстренных служб.

Спасатели нашли и оказали помощь многим раненым, но точное число пострадавших и жертв пока не известно, ведутся спасательные работы.

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Причины инцидента пока не ясны.

Ранее взрыв прогремел в центре Тбилиси.

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