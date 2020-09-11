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Стала известна причина сильного взрыва возле отеля в Китае

Россиян среди пострадавших не оказалось.

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Причиной чрезвычайного происшествия возле отеля в китайском города Чжухай стал взрыв газа, сообщает Центральное телевидение КНР.

Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском Чжухае — видео

Точное число жертв пока не известно, идут спасательные работы.

В результате инцидента пострадало по меньшей мере три человека. У двоих из них незначительные ранения, ещё один получил ожоги, все госпитализированы.

Как сообщили РИА "Новости" в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу, среди пострадавших россиян нет.

Ранее мощнейший взрыв прогремел в Иордании, погибло несколько человек.

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