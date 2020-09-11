Стала известна причина сильного взрыва возле отеля в Китае

坐标珠海，不知道有无人员伤亡。 pic.twitter.com/V6AC3FRCIV— dizhu00652 (@dizhu00652) September 11, 2020
Причиной чрезвычайного происшествия возле отеля в китайском города Чжухай стал взрыв газа, сообщает Центральное телевидение КНР.
Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском Чжухае — видеоТочное число жертв пока не известно, идут спасательные работы.
В результате инцидента пострадало по меньшей мере три человека. У двоих из них незначительные ранения, ещё один получил ожоги, все госпитализированы.
Как сообщили РИА "Новости" в Генконсульстве РФ в Гуанчжоу, среди пострадавших россиян нет.
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