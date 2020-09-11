Стала известна причина сильного взрыва возле отеля в Китае

Мощный взрыв прогремел рядом с отелем в китайском Чжухае — видео Точное число жертв пока не известно, идут спасательные работы.

В результате инцидента пострадало по меньшей мере три человека. У двоих из них незначительные ранения, ещё один получил ожоги, все госпитализированы.