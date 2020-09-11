"Выглядит как Марс". Не менее полумиллиона человек эвакуированы в Орегоне из-за сильных лесных пожаров — видео

Oregon looks like Mars right now pic.twitter.com/MiFXT1VR62 — Secular Talk (@KyleKulinski) September 9, 2020

По меньшей мере 500 тысяч человек эвакуированы в штате Орегон из-за масштабных природных пожаров, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Численность эвакуированных составляет более 10% от населения штата, где проживает свыше 4,2 миллиона жителей. Власти не исключают, что причиной возгораний, площадь которых составляет 362 тысячи гектаров, стал поджог. Известно, что погибло как минимум три человека. Местные жители шутят в соцсетях, что Орегон сейчас выглядит как Марс.

Как уточняет Национальный межведомственный пожарный центр, в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон действует более 100 лесных пожаров площадью свыше 1,7 миллиона гектаров.