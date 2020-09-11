Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Выглядит как Марс". Не менее полумиллиона человек эвакуированы в Орегоне из-за сильных лесных пожаров — видео

Небо над городами окрасилось в кроваво-красный цвет.

47

По меньшей мере 500 тысяч человек эвакуированы в штате Орегон из-за масштабных природных пожаров, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Численность эвакуированных составляет более 10% от населения штата, где проживает свыше 4,2 миллиона жителей. Власти не исключают, что причиной возгораний, площадь которых составляет 362 тысячи гектаров, стал поджог. Известно, что погибло как минимум три человека. Местные жители шутят в соцсетях, что Орегон сейчас выглядит как Марс.

Кровавые сумерки. Пожары в США превратили города в зарисовки для фильма ужасов

Экстренная эвакуация жителей потребовалась сразу в четырёх округах.

Как уточняет Национальный межведомственный пожарный центр, в штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон действует более 100 лесных пожаров площадью свыше 1,7 миллиона гектаров.

Ранее Лайф сообщал, что в Калифорнии с начала 2020 года общая площадь природных пожаров превысила 881 тысячу гектаров. Эта цифра стала рекордной за всю историю штата.

Выбор редакции

Loading...