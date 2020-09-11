Белорусская теннисистка обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в трёх сетах обыграла американку Серену Уильямс и пробилась в финал Открытого чемпионата США по теннису, одного из турниров серии "Большого шлема". Встреча, продолжавшаяся один час и 53 минуты, завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

В финале соревнований Азаренко встретится с 22-летней японкой Наоми Осакой, в своём полуфинале победившей американку Дженнифер Брэди.

The feels, all of 'em. pic.twitter.com/1xnMhUoAR0 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Матч за главный трофей пройдёт 12 сентября. Призовой фонд турнира насчитывает 53,4 миллиона долларов.

Для 31-летней Азаренко этот финал US Open станет третьим в карьере. Предыдущие два, в 2012 и 2013 годах, она проиграла как раз Серене.