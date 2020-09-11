До 16 градусов тепла и облачная погода без осадков ожидаются в Москве в пятницу, 11 сентября, сообщают синоптики Гидрометцентра.
Ночью столбики термометров опустятся до плюс шести градусов. Ветер западный, 8–13 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм рт. ст.
Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего летаХолодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.
В Подмосковье днём до 17 градусов тепла, к ночи похолодает до трёх, осадков также не ожидается.
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Облачная погода и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
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