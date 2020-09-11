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Облачная погода и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В Подмосковье температура не превысит плюс 17 градусов.

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До 16 градусов тепла и облачная погода без осадков ожидаются в Москве в пятницу, 11 сентября, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Ночью столбики термометров опустятся до плюс шести градусов. Ветер западный, 8–13 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 747 мм рт. ст.

Синоптики посоветовали жителям Москвы не ждать бабьего лета

Холодные циклоны не пускают к российской столице тёплый воздух.

В Подмосковье днём до 17 градусов тепла, к ночи похолодает до трёх, осадков также не ожидается.

Ранее учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой.

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