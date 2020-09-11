Польский профессор испугался появления "новой Российской империи"

Профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский выразил обеспокоенность, что Польша на своих границах может столкнуться с "новой Российской империей" в случае интеграции России и Белоруссии.

— Если русские полностью включат эту страну (Белоруссию. — Прим. Лайфа) в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе, — приводит его слова Polskie Radio 24.

Профессор отметил, что именно из-за этого Белоруссия важна с точки зрения европейской безопасности. Особое беспокойство у Грохмальского вызвал Калининград, который, по его словам, является "важной частью российского политического видения".