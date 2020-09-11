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Польский профессор испугался появления "новой Российской империи"

Особое беспокойство у него вызвал Калининград, являющийся, по его словам, "важной частью российского политического видения".

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Фото © Pixabay

Профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский выразил обеспокоенность, что Польша на своих границах может столкнуться с "новой Российской империей" в случае интеграции России и Белоруссии.

Если русские полностью включат эту страну (Белоруссию. — Прим. Лайфа) в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе, — приводит его слова Polskie Radio 24.

Профессор отметил, что именно из-за этого Белоруссия важна с точки зрения европейской безопасности. Особое беспокойство у Грохмальского вызвал Калининград, который, по его словам, является "важной частью российского политического видения".

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По словам депутата, Киев осуждает белорусские власти, чтобы понравиться "еврохозяевам".

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии, назвав их "абсолютной чушью".

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