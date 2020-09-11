Польский профессор испугался появления "новой Российской империи"

Профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский выразил обеспокоенность, что Польша на своих границах может столкнуться с "новой Российской империей" в случае интеграции России и Белоруссии.
— Если русские полностью включат эту страну (Белоруссию. — Прим. Лайфа) в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе, — приводит его слова Polskie Radio 24.
Профессор отметил, что именно из-за этого Белоруссия важна с точки зрения европейской безопасности. Особое беспокойство у Грохмальского вызвал Калининград, который, по его словам, является "важной частью российского политического видения".
"Кто друг, а кто пакостит исподтишка". В Госдуме оценили опасения Украины об интеграции России и БелоруссииПо словам депутата, Киев осуждает белорусские власти, чтобы понравиться "еврохозяевам".
Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о возможном "слиянии" России и Белоруссии, назвав их "абсолютной чушью".