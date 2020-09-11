В Госдуме предложили предоставлять учащимся на дому скидку на интернет

Многие школьники из-за сложной ситуации с коронавирусом перешли на дистанционное обучение, отметили депутаты.

Семьям, в которых дети вынуждены учиться дома из-за сложной эпидемиологической обстановки, нужно предоставлять скидку до 50% на интернет. Письмо с этим предложением депутат Государственной думы Иван Сухарев направил на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева, сообщает RT.

Он напомнил, что 1 сентября школьники и студенты вернулись в учебные заведения, однако в некоторых регионах страны из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса часть учебных заведений вновь перевели детей на дистанционное обучение.

Семьи с такими детьми обязаны оплачивать повышенный интернет-трафик и в целом берут на себя расходы по организации обучения в подобной форме, отметил депутат.

— В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети Интернет семьям, чьи дети вынуждены проходить дистанционное обучение, — сказано в тексте письма.

Депутат уточнил, что скидка на используемый тариф должна составлять до 50%, но не более 500 рублей в месяц.