В Роспотребнадзоре назвали допустимую дозу шоколада

Взрослому человеку можно употреблять за один приём не более 50 граммов шоколада и не чаще двух раз в неделю. Такой безопасный для организма объём потребления лакомства назвали специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в составе шоколада большое количество сахара и жира, поэтому есть его надо с умом, чтобы не заработать лишние килограммы.

— Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один приём не более двух раз в неделю, — приводит слова экспертов РИА "Новости".

С пяти-шести лет детям рекомендуется до 20 граммов не чаще двух раз в неделю, а вот малышам до трёх лет употреблять шоколад категорически не рекомендуется, так как никакой пользы это не принесёт, а для неподготовленного желудка он слишком "тяжёлый".

При этом в ведомстве отметили, что в умеренных количествах шоколад полезен. Благодаря ему повышается работоспособность, улучшается концентрация внимания, он стимулирует умственную деятельность. Кроме того, антиоксиданты, входящие в его состав, замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет.