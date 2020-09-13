Российский губернатор предложил ввести отцовский капитал в своём регионе

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём первом демографическом послании рассказал о планах реализации проекта "Многодетный регион", одной из мер поддержки в котором станет отцовский капитал. Об этом сообщает ТАСС.
Демограф рассказала, что угрожает населению России больше коронавирусаА после завершения эпидемии следует ожидать всплеска рождаемости, отметила специалист.
— Долгое время акцент в поддержке рождаемости мы делали на мерах поддержки женщин в возрасте до 35 лет. Считаю, что эти возрастные рамки надо расширять, — приводит его слова агентство.
Он отмечает, что сейчас женщины всё чаще принимают решение сохранить беременность и родить ребёнка после 40 лет, успешное материнство бывает и в достаточно позднем возрасте. Губернатор также предлагает ввести "зарплату" за рождение и воспитание четвёртого и следующих детей.
Демограф рассказал, почему россияне не хотят заводить детейЭксперт отмечает, что пары просто не хотят тратить время на воспитание отпрысков. И увеличение пособий слабо замотивирует их на рождение ребёнка.
По словам Морозова, уже в ближайшее время регион выйдет со своей инициативой на федеральный уровень. Помимо вышесказанного предлагается включать декретный отпуск и отпуск по уходу в профессиональный стаж, в том числе при начислении пенсии.
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