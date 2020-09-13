На Камчатке явка на избирательные участки превысила 25 процентов

Явка на избирательных участках Камчатского края, где выбирают губернатора региона, а также глав и депутатов органов местного самоуправления на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на избирательную комиссию Камчатки.

В 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылось 188 избирательных участков. При этом в ходе досрочного голосования, которое проходило 11 и 12 сентября, свой выбор сделали около 25% граждан.

— Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, для избирательной системы наступил самый сложный и ответственный день, в который мы будем заниматься не только организацией голосования, но и подсчётами голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Хочу отметить, что на восемь утра 13 сентября (23:00 мск субботы) уже 25% избирателей смогли принять участие в выборах, — приводит слова главы избиркома Камчатки Инги Ирининой пресс-служба правительства края.