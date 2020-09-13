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На Камчатке явка на избирательные участки превысила 25 процентов

Кроме того, в ходе досрочного голосования свой выбор сделала четверть граждан края.

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Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Явка на избирательных участках Камчатского края, где выбирают губернатора региона, а также глав и депутатов органов местного самоуправления на 10:00 (01:00 мск) воскресенья составила 26,97%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на избирательную комиссию Камчатки.

В 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) открылось 188 избирательных участков. При этом в ходе досрочного голосования, которое проходило 11 и 12 сентября, свой выбор сделали около 25% граждан.

В России начался единый день голосования

Первые участки в стране открылись на Камчатке, где выбирают главу региона, а также на Чукотке, где станут известны имена глав шести сёл.

Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, для избирательной системы наступил самый сложный и ответственный день, в который мы будем заниматься не только организацией голосования, но и подсчётами голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Хочу отметить, что на восемь утра 13 сентября (23:00 мск субботы) уже 25% избирателей смогли принять участие в выборах, — приводит слова главы избиркома Камчатки Инги Ирининой пресс-служба правительства края.

Как сообщалось ранее, на пост губернатора Камчатского края претендуют пять кандидатов: самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков (Партия роста), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

В "Единой России" ожидают высокую явку граждан по ходу единого дня голосования

В ряде регионов показатели за первые дни превысили аналогичные за 2019 год.

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