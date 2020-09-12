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На Камчатке 188 участков открылись в единый день голосования

Ранее в регионе прошло досрочное голосование за губернатора края.

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Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Камчатском крае избирательные участки начали свою работу в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.

Уточняется, что в 8:00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 участков для волеизъявления граждан.

В "Единой России" ожидают высокую явку граждан по ходу единого дня голосования

В ряде регионов показатели за первые дни превысили аналогичные за 2019 год.

Стоит отметить, что на пост главы Камчатки претендует пять кандидатов: самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков (Партия роста), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Добавим, что досрочное голосование на выборах губернатора края прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах — в общей сложности охватило более ста точек.

Кроме того, в Камчатском крае также состоятся выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. В регионе будет замещено 319 выборных должностей.

Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно

При этом на подготовку к ним было не так много времени.

Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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