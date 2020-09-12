На Камчатке 188 участков открылись в единый день голосования

В Камчатском крае избирательные участки начали свою работу в единый день голосования на досрочных выборах губернатора региона.
Уточняется, что в 8:00 в воскресенье (23.00 мск субботы) открылись 188 участков для волеизъявления граждан.
В "Единой России" ожидают высокую явку граждан по ходу единого дня голосованияВ ряде регионов показатели за первые дни превысили аналогичные за 2019 год.
Стоит отметить, что на пост главы Камчатки претендует пять кандидатов: самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков (Партия роста), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").
Добавим, что досрочное голосование на выборах губернатора края прошло на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах — в общей сложности охватило более ста точек.
Кроме того, в Камчатском крае также состоятся выборы глав и депутатов органов местного самоуправления. В регионе будет замещено 319 выборных должностей.
Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойноПри этом на подготовку к ним было не так много времени.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.