Захарова потребовала от Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает американскую компанию Apple не предпринимать действий, которые могут превратить её в пособника преступлений Киева против свободы слова на Украине. Так дипломат отреагировала на требование СБУ удалить из украинского сегмента магазина AppStore приложения российских СМИ.

По словам Захаровой, такие действия Службы безопасности Украины являются очередным проявлением репрессивной политики властей Незалежной в отношении СМИ.

— Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также добавила, что власти Украины не только ограничивают право собственных граждан на свободный доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации ограничивают большую русскоязычную часть населения возможности получать достоверную информацию на родном языке.