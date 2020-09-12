По факту гибели двух человек в крушении самолёта в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Щёлковском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Установлено, что лайнером управлял его владелец 1969 года рождения, также на борту находился пассажир.

Напомним, самолёт вылетел в Щёлково из Черноголовки вечером в субботу. В 17:00 на пульт управления Службы 112 поступил сигнал о жёсткой посадке — судно упало в песчаный карьер, частично заполненный водой. Как удалось выяснить позже, сам полёт проходил без необходимого для этого разрешения.