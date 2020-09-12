Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двое

В подмосковном Щёлкове произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта SportStar. По данным источника Лайфа в МЧС, на борту находились двое, оба погибли.
Как сообщают очевидцы, самолёт упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На поверхности наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система. В данный момент на месте происшествия работают МЧС и водолазный отряд.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 36 человек и 11 единиц техники, сообщают в министерстве.
По информации источника Лайфа, сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолёта поступило на пульт оператора "системы 112" в Щёлкове в 17:00. Он вылетел с аэродрома в городе Черноголовке.
Выполнял фигуры высшего пилотажа. Лайф публикует видео с места крушения легкомоторного самолёта под КалугойПилот погиб.
Ранее Лайф сообщал о легкомоторном самолёте, который совершил жёсткую посадку под Калугой. В результате случившегося погиб пилот.