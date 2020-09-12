Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двое

В подмосковном Щёлкове произошла жёсткая посадка легкомоторного самолёта SportStar. По данным источника Лайфа в МЧС, на борту находились двое, оба погибли.

Как сообщают очевидцы, самолёт упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На поверхности наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система. В данный момент на месте происшествия работают МЧС и водолазный отряд.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли 36 человек и 11 единиц техники, сообщают в министерстве.

По информации источника Лайфа, сообщение о жёсткой посадке легкомоторного самолёта поступило на пульт оператора "системы 112" в Щёлкове в 17:00. Он вылетел с аэродрома в городе Черноголовке.