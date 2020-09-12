В Абхазии рассказали, сколько российских туристов заразились коронавирусом

Семеро россиян заразились коронавирусом, пока находились на отдыхе в Абхазии после открытия границ 1 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского телевидения.

— Среди заразившихся коронавирусом в Абхазии [с 1 августа] было семеро туристов. Были ещё случаи, когда отдыхающие температурили, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы, например ротавирус, — цитирует слова министра ТАСС.

Также он заявил, что трое граждан республики заболели вирусом во второй раз. Врачи Абхазии призывают соблюдать меры предосторожности. Цахнакия отметил, что сейчас баклаборатория работает в три смены и делает более 200 анализов в сутки.