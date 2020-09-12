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В Абхазии рассказали, сколько российских туристов заразились коронавирусом

Кроме того, трое граждан республики заразились CoViD-19 повторно.

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Фото © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Семеро россиян заразились коронавирусом, пока находились на отдыхе в Абхазии после открытия границ 1 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского телевидения.

Среди заразившихся коронавирусом в Абхазии [с 1 августа] было семеро туристов. Были ещё случаи, когда отдыхающие температурили, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы, например ротавирус, — цитирует слова министра ТАСС.

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В ведомстве сказали, что двухнедельный карантин из-за коронавируса необязателен.

Также он заявил, что трое граждан республики заболели вирусом во второй раз. Врачи Абхазии призывают соблюдать меры предосторожности. Цахнакия отметил, что сейчас баклаборатория работает в три смены и делает более 200 анализов в сутки.

Напомним, ограничения на переход российско-абхазской границы по реке Псоу 1 августа сняли для всех граждан двух государств, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Посетить страну можно только при наличии справки об отсутствии CoViD-19.

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