Анна Нетребко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у коллеги

Оперная певица Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию в связи с болезнью своего коллеги Ильдара Абдразакова. Об этом артистка сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих, — написала певица.

Также она отметила, что 18 сентября не сможет выйти на сцену Мариинского театра в образе Татьяны из "Евгения Онегина". Нетребко извинилась перед петербуржцами и пообещала своим поклонникам исполнить роль пушкинской героини в декабре.

Ранее отменилось и московское выступление оперной певицы. 6 сентября Большой театр распахнул свои двери для зрителей после вынужденного перерыва. Из-за болезни солиста Абдразакова была отменена премьера оперы "Дон Карлос" с Нетребко в главной роли. Несмотря на то что тест артистки на коронавирус оказался отрицательным, она приняла решение уйти на самоизоляцию.