Разработчик "Новичка" опроверг информацию о более сильной версии вещества

Более "сильный" "Новичок", которым, как утверждают в ФРГ, якобы отравили Алексея Навального, не принадлежит к бинарным отравляющим веществам. Об этом РИА "Новости" заявил российский учёный Леонид Ринк, принимавший непосредственное участие в разработке боевого вещества.

Накануне еженедельник Spiegel, ссылаясь на главу немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Каля, сообщил, что в ситуации с блогером якобы была использована более "сильная" версия вещества "Новичок".

— Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твёрдое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чём они пишут, — пояснил собеседник агентства.

Ринк подчеркнул, что упомянутое в публикации вещество не относится к группе "Новичок" и никогда не было бинарным оружием.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.