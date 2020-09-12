Девушка отрезала руку из-за миллиона евро и теперь отправится в тюрьму

В Словении местную жительницу приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она отрубила себе руку для получения страховки в миллион евро. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что девушка решила провернуть мошенническую схему, заключив договоры с несколькими страховыми компаниями и лишившись руки, чтобы получить выплаты. Для этого она договорилась со своим молодым человеком.

Когда парень отсёк девушке руку, они сразу же направились в больницу, где заявили, что произошёл несчастный случай. При этом пара не стала брать с собой отрубленную кисть, чтобы её не пришили и пострадавшая получила инвалидность. Руку, однако, нашли правоохранители, и врачи сумели восстановить девушке конечность.

Следователи также обнаружили в истории поиска молодого человека запросы в Сети на тему того, как работает искусственная рука. Это стало доказательством того, что пара решила провернуть схему. Если бы всё вышло, то половину от миллиона евро девушка получила бы сразу, а остальные деньги равными частями приходили бы ей в качестве ежемесячных платежей.

Суд приговорил пострадавшую к двум годам тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а её парень получил три года лишения свободы.