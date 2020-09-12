"Не помню, когда было снято". Пашаев прокомментировал видео, где он полуголый танцует под "Мурку"

Видео © TikTok

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актёра Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом, прокомментировал Лайфу видео, на котором он, обёрнутый только в полотенце, танцует под песню "Мурка".

— Это видео снято у меня дома, когда оно было снято и при каких обстоятельствах, я не помню, отдыхали мы просто, но видео очень старое. Так как на видео мой вес точно больше 100 килограммов, а сейчас я вешу 92 килограмма, похудел я давно, соответственно, и видео того времени, — рассказал юрист.

Ранее ролик появился в соцсети TikTok с подписями, что семья адвоката передаёт "из солнечных Мытищ музыкальный привет" Михаилу Ефремову, которого осудили на восемь лет заключения.