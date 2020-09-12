"Такого не делалось никогда". Юрист заявил, что Пашаеву может грозить уголовное дело

Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев уверен, что против Эльмана Пашаева будет возбуждено уголовное дело после скандального процесса над актёром Михаилом Ефремовым.

— Такого не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Это будет довольно показательное дело, — сказал юрист в интервью радио "Комсомольская правда".

Князев отметил, что необходимо выяснить, каким образом Пашаев привлёк к делу трёх свидетелей, чьи показания не подтвердились.

Юрист пояснил, что также будет дисциплинарное наказание. В адвокатском сообществе не приветствуется самопиар, но помимо него защитник Ефремова позволил себе оскорблять участников процесса, вести себя несдержанно, а также размещать в Интернете записи, которые должны были оставаться тайной в течение всего периода расследования.