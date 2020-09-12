"Такого не делалось никогда". Юрист заявил, что Пашаеву может грозить уголовное дело

Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев уверен, что против Эльмана Пашаева будет возбуждено уголовное дело после скандального процесса над актёром Михаилом Ефремовым.
— Такого не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Это будет довольно показательное дело, — сказал юрист в интервью радио "Комсомольская правда".
Князев отметил, что необходимо выяснить, каким образом Пашаев привлёк к делу трёх свидетелей, чьи показания не подтвердились.
Юрист пояснил, что также будет дисциплинарное наказание. В адвокатском сообществе не приветствуется самопиар, но помимо него защитник Ефремова позволил себе оскорблять участников процесса, вести себя несдержанно, а также размещать в Интернете записи, которые должны были оставаться тайной в течение всего периода расследования.
"Пашаева никто не предлагал". Источник в окружении Ефремова заявил, что адвокат сам навязался актёруУтверждается, что свой немалый гонорар юрист взял ещё на стадии предварительного расследования.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора Ефремов заявил, что Пашаев "подставил его на восемь лет".