"Пашаев — не подчинённый!" Адвокат Ефремова рассказал, почему артист не может его уволить

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный, получивший восемь лет колонии, не может его уволить.

— Пашаев — не подчинённый, чтобы его уволили! Адвокатов не увольняют, — сказал юрист в эфире телеканала "Россия-1".

Защитник пояснил, что его взаимоотношения с артистом закончились по соглашению сторон. Теперь ему осталось лишь подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Он подчеркнул, что адвокат сродни лечащему врачу, никто не может оценивать его работу, ведь Ефремова "никто не видел, не лечил".

Также Пашаев продолжает утверждать, что изначально готовил своего подзащитного к суровому приговору и с первых дней пророчил ему восемь лет заключения. Юрист уверен, что у них нет шансов выиграть апелляцию, однако есть кассация и Верховный суд, где можно просить снисхождения. Тем не менее он доволен результатом, но не приговором.

Адвокат добавил, что Ефремов может выйти на свободу спустя пару лет принудительных работ или, в крайнем случае, скостить год-полтора, взывая к гуманности.