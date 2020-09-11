"Пашаев — не подчинённый!" Адвокат Ефремова рассказал, почему артист не может его уволить

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный, получивший восемь лет колонии, не может его уволить.
— Пашаев — не подчинённый, чтобы его уволили! Адвокатов не увольняют, — сказал юрист в эфире телеканала "Россия-1".
В ОНК заявили, что Ефремов снова отказался от услуг Пашаева. Сам адвокат называет эти сообщения глупостьюНакануне артиста приговорили к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП.
Защитник пояснил, что его взаимоотношения с артистом закончились по соглашению сторон. Теперь ему осталось лишь подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Он подчеркнул, что адвокат сродни лечащему врачу, никто не может оценивать его работу, ведь Ефремова "никто не видел, не лечил".
"Договор закончился после приговора". Пашаев счёл завершённой свою работу с ЕфремовымЮрист отмечает, что бывший подопечный может продлить контракт при желании.
Также Пашаев продолжает утверждать, что изначально готовил своего подзащитного к суровому приговору и с первых дней пророчил ему восемь лет заключения. Юрист уверен, что у них нет шансов выиграть апелляцию, однако есть кассация и Верховный суд, где можно просить снисхождения. Тем не менее он доволен результатом, но не приговором.
Адвокат добавил, что Ефремов может выйти на свободу спустя пару лет принудительных работ или, в крайнем случае, скостить год-полтора, взывая к гуманности.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора Ефремов заявил, что Пашаев "подставил его на 8 лет".