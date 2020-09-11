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"Мне крайне тяжело". Пашаев ответил, считает ли своим провалом суровый приговор Ефремову

Юрист уверен, что обычному гражданину вынесли бы более мягкий вердикт.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото © АГН "Москва"

Адвокат Эльман Пашаев посчитал бы своим провалом, если бы восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП получил его обычный клиент, а не Михаил Ефремов. В данном случае юрист объясняет суровость приговора известностью своего подзащитного.

– Если бы Ефремов для меня был обычным гражданином и получил восемь лет, то это, конечно, был бы провал. Но это Ефремов... Мне было бы обидно, если бы я со своим профессионализмом подвёл бы Ефремова. Тогда мне было бы крайне неудобно и тяжело. Мне крайне тяжело за его приговор, потому что судили Ефремова, а не [простого] гражданина, – заявил Пашаев в интервью Daily Storm.

Он также признался, что не страшится лишения адвокатского статуса в связи с ситуацией вокруг Ефремова. Он пояснил, что может продолжать вести гражданские, семейные, арбитражные, международные дела и без такого статуса. Но адвокат подчёркивает, что для такого решения должны быть основания.

"Договор закончился после приговора". Пашаев счёл завершённой свою работу с Ефремовым

Юрист отмечает, что бывший подопечный может продлить контракт при желании.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора Ефремов заявил, что Пашаев "подставил его на 8 лет".

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