"Мне крайне тяжело". Пашаев ответил, считает ли своим провалом суровый приговор Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев посчитал бы своим провалом, если бы восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП получил его обычный клиент, а не Михаил Ефремов. В данном случае юрист объясняет суровость приговора известностью своего подзащитного.
– Если бы Ефремов для меня был обычным гражданином и получил восемь лет, то это, конечно, был бы провал. Но это Ефремов... Мне было бы обидно, если бы я со своим профессионализмом подвёл бы Ефремова. Тогда мне было бы крайне неудобно и тяжело. Мне крайне тяжело за его приговор, потому что судили Ефремова, а не [простого] гражданина, – заявил Пашаев в интервью Daily Storm.
Он также признался, что не страшится лишения адвокатского статуса в связи с ситуацией вокруг Ефремова. Он пояснил, что может продолжать вести гражданские, семейные, арбитражные, международные дела и без такого статуса. Но адвокат подчёркивает, что для такого решения должны быть основания.
"Договор закончился после приговора". Пашаев счёл завершённой свою работу с ЕфремовымЮрист отмечает, что бывший подопечный может продлить контракт при желании.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора Ефремов заявил, что Пашаев "подставил его на 8 лет".
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